Белгород отпраздновал первый юбилей ГТО

СЕГОДНЯ 13:04 2019-04-01T13:04:19+03:00

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В Белгороде центром празднования первого юбилея комплекса ГТО стал шуховский лицей, на базе которого проходил спортивный праздник. После регистрации участников на торжественной линейке были вручены золотые знаки отличия комплекса ГТО по итогам 2018 года. Также были отмечены победители муниципального фестиваля ГТО среди семейных команд. Отметили и организации, которые активно участвуют или содействуют внедрению ГТО в Белгороде.

А после торжественной части все желающие смогли попробовать свои силы в выполнении нормативов комплекса ГТО. Личный пример показали руководитель управления по физической культуре и спорту администрации Белгорода, мастер спорта России международного класса, Михаил Носков и заслуженный мастер спорта России, многократный чемпион России, Европы и мира, старший тренер-преподаватель МБУ СШОР №5 Белгорода, удостоенный звания «Лицо ГТО» Белгорода Сергей Меркулин.

Кстати, немного знают, что внешний вид значка ГТО придумал школьник из Москвы Владимир Токарев. Рисунок мальчика победил во всесоюзном конкурсе, а первый отлитый из серебра значок, говорят, послали самому(!) товарищу Сталину.

ИСТОЧНИК KP.RU