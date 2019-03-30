2019-03-30T12:24:19+03:00
Общество

Белгородская городская больница №2 выплатит 1 миллион вдове за смерть мужа

Суд признал вину врачей в смерти пациента
Ирина ТАРАСОВА
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по решению суда Белгородская городская больница №2 выплатит 1 миллион вдове за смерть мужа.по решению суда Белгородская городская больница №2 выплатит 1 миллион вдове за смерть мужа.Фото: "КП" Архив
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В Белгороде вдова отсудила у городской больницы №2 один миллион рублей за смерть мужа. Несмотря на то, что накануне Октябрьский суд Белгорода отклонил иск женщины, Белгородский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу вдовы, признал вину врачей, сообщает пресс-служба суда.

Судом было установлено, что смерть 55-летнего мужчины наступила всего за два дня до запланированной выписки. Она произошла из-за внезапной закупорки легочной артерии тромбом.

При повторной судебно-медицинской экспертизе были выявлены врачебные ошибки, которые привели к несвоевременной диагностике осложнений. Был также установлен факт назначения пациенту неподходящей дозировки одного из препаратов.

Суд апелляционной инстанции на основе полученных данных вынес решение о взыскании компенсации морального вреда с больницы, допустившей столь грубые нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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