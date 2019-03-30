2019-03-30T11:59:59+03:00
Общество

В Старом Осколе судебные приставы приостановили деятельность магазина-кафетерия

Торговое помещение давно не ремонтировалось, не было раковин, отсутствовала защитная арматура на осветительных приборах, не проводилась уборка
Ирина ТАРАСОВА
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В Старом Осколе судебные приставы приостановили деятельность магазина-кафетерия.В Старом Осколе судебные приставы приостановили деятельность магазина-кафетерия.Фото: "КП" Архив
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Судебные приставы Старооскольского районного отдела УФССП России по Белгородской области приостановили деятельность одного магазина-кафетерия из-за нарушений санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей. Торговое помещение давно не ремонтировалось, не было раковин, отсутствовала защитная арматура на осветительных приборах, не проводилась уборка, были выявлены и другие нарушения.

При проведении проверки помещение находилось в антисанитарном состоянии, длительное время отсутствовал ремонт, не было локальной вентиляции, не проводилась генеральная и текущая уборка в производственном цехе. Также не соблюдался режим мытья производственного инвентаря и оборудования. Отмечено также несоблюдение норм по хранению муки и ряд других нарушений. При этом в помещении производственного цеха на момент проверки проходил капитальный ремонт, но магазин продолжал работать.

Суд привлек юридическое лицо к административной ответственности и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности производственного цеха магазина-кафетерия сроком на 30 суток.

Судебные приставы, исполняя решение суда, опечатали рабочие места сотрудников магазина-кафетерия. В течение всего срока они будут осуществлять контроль за исполнением решения суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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