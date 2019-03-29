В Белгороде на улице Волчанской прошли учения по тушению ландшафтных пожаров

СЕГОДНЯ 19:34 2019-03-29T19:34:57+03:00

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В ликвидации условного огня на улице Волчанской были задействованы спасатели города, сотрудники муниципальной стражи, лесопожарного центра, полиции. Территорию выбрали не случайно – здесь нередко возникают пожары из-за большого количества камышовых зарослей.

Начальник управления ГОЧС города Белгорода Виктор Баранов отметил:

- Сегодня были отработаны вопросы, касающиеся взаимодействия различных структур и ведения мониторинга с помощью современных средств. Однако мало ситуацию увидеть, на нее необходимо оперативно отреагировать и своевременно направить в зону возгорания необходимые силы и средства. Все подразделения продемонстрировали четкие и слаженные действия. Общая оценка «хорошо».

Отметим, что на данный момент в Белгороде зафиксировано 8 случаев уже не условного, а настоящего возгорания сухой травы: в районе Дорогобужино, улиц Сумской, Спортивной, Молодежной. При этом во всех случаях люди сознательно поджигали траву, забывая, что это может не только нанести ущерб флоре и фауне, но и привести к человеческим жертвам.

Напомним, что в Белгороде определены десять зон, наиболее опасных с точки зрения возникновения возгораний. На их территории выставлены наблюдательные посты, создано две мобильные группы экстренного реагирования. За пожароопасной ситуацией в городе следят более ста видеокамер ЕДДС.

ИСТОЧНИК KP.RU