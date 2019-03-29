2019-03-29T16:17:59+03:00
Общество

В Белгородской области на пожаре едва заживо не сгорел мужчина 1975 года рождения

Спасателям пришлось выносить пострадавшего, лишившегося сознания, на руках
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области.
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За минувшие сутки белгородские огнеборцы 8 раз выезжали на ликвидацию пожаров и возгораний. Благодаря оперативным и грамотным действиям сотрудников МЧС удалось спасти мужчину 1975 года рождения, который едва не сгорел заживо, потеряв сознание.

Звонок в Единую дежурно-диспетчерскую службу Красногвардейского района поступил 29 марта в 00.27. В сообщении говорилось, что в городе Бирюч по улице Солнечной из окон трехквартирного жилого дома идет сильный дым. По указанному адресу выехал дежурный караул пожарно-спасательной части № 27. К моменту прибытия огнеборцев из окон одной из квартир вырывались языки пламени, а со слов соседей в охваченным пламенем помещении могли находиться люди.

Дверь в загоревшемся доме оказалась заперта. Пожарные сорвали дверной замок и вошли в дом, комнаты которого были полны едкого дыма – горели мебель и личные вещи хозяев. Огнеборцам Николаю Коровину, Эрику Саргатяну и Валерию Копыльцову все же удалось обнаружить мужчину 1975 года рождения, который из-за удушливого дыма потерял сознание. Спасатели на руках вынесли пострадавшего из огня и тем самым спасли ему жизнь. Полностью справиться с огнем сотрудникам МЧС удалось только спустя полчаса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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