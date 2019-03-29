2019-03-29T14:58:25+03:00
Общество

Белгородская область – в числе неблагополучных регионов по заболеваниям клещевым боррелиозом

В области за 2018 год в медицинские организации по поводу присасывания клещей обратилось 3387 человек
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородская область – в числе неблагополучных регионов по заболеваниям клещевым боррелиозом.Белгородская область – в числе неблагополучных регионов по заболеваниям клещевым боррелиозом.
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С приходом весны, предупреждают специалисты, на территории Белгородской области активизируются клещи. И если в регионе нет случаев клещевого вирусного энцефалита, то ситуация с заболеваниями клещевым боррелиозом далека от желаемой. Только за 2018 год зарегистрировано 115 случаев заболевания клещевым боррелиозом. В целом за год в медицинские организации области по поводу присасывания клещей обратилось 3387 человек.

Анализ дислокации мест присасывания клещей позволяет сделать выводы, что на долю мест массового отдыха (парки, пляжи, рощи) приходится 6% от общего числа обратившихся, по 4 % - на леса и прибрежные территории водоемов и 86% на прочие места пребывания (приусадебные участки, дворовые территории, дачи, луга и неустановленные места отдыха).

Отметим, что в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» было доставлено на исследование 1315 особей клещей, в том числе 972 клеща, снятых с людей. Из них 26% заражены боррелиями.

Напомним, что клещевой боррелиоз – инфекционное заболевание, возникающее после укуса клеща. При своевременном выявлении болезнь легко лечится антибиотиками. Если диагностировать патологию на последней стадии, человек может лишиться трудоспособности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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