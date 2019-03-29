2019-03-29T12:09:31+03:00
Общество

Глава Белгорода извинился перед пенсионером, которому нанес оскорбление

Встреча мэра и пенсионера состоялась в первый рабочий день нового главы
Ирина ТАРАСОВА
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Встреча мэра и пенсионера состоялась в первый рабочий день нового главы.Встреча мэра и пенсионера состоялась в первый рабочий день нового главы.
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В свой первый рабочий день в должности нового мэра Белгорода Юрий Галдун встретился с пенсионером Юрием Волковым. О том, что он планировал эту встречу, Юрий Галдун написал на своей странице «ВКонтакте», подчеркнув, что намерен еще раз извиниться перед человеком, которого невольно обидел, при любых итогах голосования.

Напомним, что 29 января во время сессии горсовета, на которой депутаты принимали окончательный вариант новых правил благоустройства, Юрий Галдун посоветовав горожанину, пожаловавшемуся, что плохо слышно, брать с собой слуховой аппарат.

Мэр на своей странице «Вконтакте» также отметил, что «Сегодня встреча с Юрием Михайловичем Волковым состоялась».

ИСТОЧНИК KP.RU

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