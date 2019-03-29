2019-03-29T13:20:47+03:00
Происшествия

В Белгороде будут судить 32-летнего мужчину за насилие над детьми

Насильник совершил действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде будут судить 32-летнего мужчину за насилие над детьми.В Белгороде будут судить 32-летнего мужчину за насилие над детьми.Фото: "КП" Архив
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В отношении 32-летнего белгородца, который обвиняется в преступлениях по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (совершение насильственных действий сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния, в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста) завершено расследование уголовного дела.

Во время расследования было установлено, что в октябре 2017 года подозреваемый заметил на улице 11-летнюю девочку, пошел за ней, а затем изнасиловал. В марте 2018 года он пошел за 9-летней девочкой. В подъезде дома он изнасиловал ребенка. Еще одно преступление произошло в апреле 2018 года, когда он снова изнасиловал несовершеннолетнюю.

В пресс-службе Следственного комитета по Белгородской области сообщают, что материалы уголовного дела в отношении 32-летнего насильника переданы в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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