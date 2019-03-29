Банк «Открытие» вошел в ТОП-3 по темпам роста ипотечного кредитования

СЕГОДНЯ 11:27 2019-03-29T11:27:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Темп прироста выдач ипотечных кредитов в ПАО Банк «ФК Открытии» превысил 172%. По этому показателю банк вошел в число крупнейших ипотечных банков России.

По объемам выдач «Открытие» занимает 9 место в рэнкинге «Эксперт РА»: в 2018 году банк выдал ипотечных кредитов на сумму 33,8 млрд. Всего группа «Открытие» (с учетом Бинбанка, который был присоединен к банку «Открытие» 1 января 2019 года) за прошлый год выдала ипотечных кредитов на сумму 42,1 млрд рублей.

По данным «Эксперт РА» на 01 января 2019 года, объем ипотечного портфеля банка составил 67,6 млрд рублей, что на 37% превышает показатели предыдущего года. Совокупный портфель группы «Открытие» составил 84,4 млрд. рублей.

При этом по итогам первых двух месяцев 2019 года уже объединенный банк «Открытие» сохраняет динамику роста выдач. По данным аналитического центра компании «РУСИПОТЕКА», банк уверенно занимает шестую строчку в списке крупнейших кредитных организаций страны.

- Укрепление позиций на рынке ипотечного кредитования – одна из стратегических целей в рамках развития розничного бизнеса банка «Открытие». На сегодняшний день мы предлагаем одни из наиболее интересных условий по ипотеке и по итогам 2019 года рассчитываем более чем в полтора раза увеличить текущие показатели по выдачам, - отметил Михаил Чамров, директор департамента кредитного бизнеса банка «Открытие».

ИСТОЧНИК KP.RU