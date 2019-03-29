2019-03-29T11:09:58+03:00
Общество

В Белгородской области во время оглашения приговора у подсудимого случился эпилептический припадок

Судебный пристав, обеспечивающий порядок и охрану, оказал экстренную помощь осужденному
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.
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В Щебекинском районе при оглашении приговора по уголовному делу у подсудимого случился эпилептический приступ. И непонятно, чем бы закончилось дело, если бы ему вовремя не оказал экстренную помощь судебный пристав по ОУПДС Шебекинского районного отдела Алексей Крутько.

По словам мирового судьи Дины Никитиной, в сложившейся ситуации судебный пристав Алексей Викторович действовал быстро, решительно и исключительно в рамках закона. Мировой судья выразила благодарность судебному приставу по ОУПДС Алексею Крутько за высокий профессионализм, способность брать на себя ответственность в сложных ситуациях, за грамотные, четкие и решительные действия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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