За убийство белгородца осужден житель Ингушетии

СЕГОДНЯ 19:49 2019-03-28T19:49:15+03:00

Он отправится в колонию строгого режима на 13 лет

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Убийство произошло два года назад в селе Бобровы Дворы Губкинского района. По версии следствия, 47-летний житель Ингушетии вместе с сожительницей и приятелем устроили застолье. Злоумышленник ненадолго отлучился в баню, а когда вернулся, увидел, как его друг активно склоняет даму к интимной близости. В порыве ревности мужчина избил и порезал ножом соперника. Чуть позже расчленил тело на балконе и выбросил на мусорку у соседнего дома.

После содеянного житель Ингушетии скрылся. О его местонахождении стало известно после того, как мужчина устроил разбой в Краснодаре. Впоследствии его этапировали в Губкин.

По совокупности приговоров осужденному назначили наказание виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU