2019-03-28T19:33:59+03:00
Общество

Жительница Белгородской области незаконно получила 657 270 рублей пособий

Уголовное дело о мошенничестве направлено в Старооскольский городской суд
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Поделиться:
..Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

По версии следствия, жительница Старого Оскола, представила в местное Управление пенсионного фонда недостоверные сведения о месте ее жительства и месте жительства ее детей. Вследствие чего, женщина незаконно получала социальные выплаты в рамках реализации ФЗ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

Как сообщается на сайте прокуратуры Белгородской области, с сентября 2017 по октябрь 2018 мошеннице ежемесячно выплачивали пособия по уходу за ребенком в двойном размере компенсации на питание ребенку. Представители БРО ФСС по Белгородской области и Управления соцзащиты Старооскольского городского округа, в ходе расследования уголовного дела, заявили исковые требования о взыскании с обвиняемой 657 270 рублей.

35-летняя оскольчанка признала свою вину. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Старооскольский городской суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За убийство белгородца осужден житель Ингушетии
Белгород на два дня станет главной волейбольной площадкой электросетевого комплекса страны
Белгородские кадеты пройдут торжественным маршем у стен Музея Победы
«Открытие» стал первым банком-партнером корпорации «Енисейская Сибирь»
Белгородский вуз с деловым визитом посетила делегация Республики Судан
В Белгородском университета пройдет Второй открытый региональный фестиваль по робототехнике «РобоСтарт»
В Белгородской области последний звонок для выпускников школ прозвучит 23 мая
В Белгородской области c 5 апреля открывается охота на пернатую дичь
В Белгороде намерены осчастливить всех собак
Белгородские приставы вернули 14 миллионов рублей законному владельцу
Белгородский владелец иномарки оплатил 140 штрафов ГИБДД после вмешательства судебных приставов
Белгородец обвиняется в незаконной продаже холодного оружия
Белгородца подозревают в краже сотового телефона
Портфель кредитов физическим лицам Сбербанка по итогам 2018 года превысил 6 трлн. рублей
Танцоры из Шебекино победили на XXXIV Международном фестивале-конкурсе
Белгородская дзюдоистка стала третьей на Кубке Европы
Белгородцы смогут летать на отдых за границу по внутренним паспортам
В Белгороде новый мэр вышел принимать присягу под музыку из «Звездных войн»
В Белгороде полицейские нашли украденный из досугового центра баян
Под Белгородом насмерть разбился 56-летний водитель «Лады Гранты»
В Белгороде на перекрестке столкнулись легковой автомобиль и «скорая»
Белгородец получил 1 год исправительных работ за оскорбление полицейского