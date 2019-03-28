Жительница Белгородской области незаконно получила 657 270 рублей пособий

СЕГОДНЯ 19:33 2019-03-28T19:33:59+03:00

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По версии следствия, жительница Старого Оскола, представила в местное Управление пенсионного фонда недостоверные сведения о месте ее жительства и месте жительства ее детей. Вследствие чего, женщина незаконно получала социальные выплаты в рамках реализации ФЗ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

Как сообщается на сайте прокуратуры Белгородской области, с сентября 2017 по октябрь 2018 мошеннице ежемесячно выплачивали пособия по уходу за ребенком в двойном размере компенсации на питание ребенку. Представители БРО ФСС по Белгородской области и Управления соцзащиты Старооскольского городского округа, в ходе расследования уголовного дела, заявили исковые требования о взыскании с обвиняемой 657 270 рублей.

35-летняя оскольчанка признала свою вину. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Старооскольский городской суд.

ИСТОЧНИК KP.RU