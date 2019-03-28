2019-03-28T18:27:02+03:00
Общество

Белгород на два дня станет главной волейбольной площадкой электросетевого комплекса страны

Участие в турнире принимают 13 волейбольных дружин дочерних зависимых обществ компании, охватывающих всю территорию страны
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фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
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Сегодня в Белгороде стартовал турнир по волейболу среди команд Группы компаний Россети. В течение двух дней они будут бороться за обладание главным трофеем – Кубком Россети по волейболу - и правом называться лучшей волейбольной сборной электросетевого комплекса России.

Главной волейбольной площадкой спортивного мероприятия на два дня стал УСК Светланы Хоркиной. Заместитель генерального директора по управлению персоналом и организационному проектированию ПАО «МРСК Центра» Инна Громова на церемонии открытия отметила великую объединяющую силу спорта и важность подобных состязаний для формирования единства мысли, действия и прочных дружеских связей в многочисленном коллективе ПАО «Россети».

Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» Сергей Демидов приветствовал спортсменов-энергетиков на белгородской земле и пожелал успехов в борьбе:

- Энергетики любят волейбол, дорожат им, поддерживают и развивают спортивные традиции, культивируют здоровый образ жизни, поэтому нам особенно почетно принимать у себя лучшие волейбольные команды энергетиков страны. Всем хочу пожелать удачных выступлений и побед! - отметил Сергей Николаевич.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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