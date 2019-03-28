Белгородские кадеты пройдут торжественным маршем у стен Музея Победы

СЕГОДНЯ 18:10 2019-03-28T18:10:10+03:00

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Воспитанники МБОУ СОШ № 45 из Белгорода пройдут торжественным строем по площади перед музеем под марши в исполнении московского оркестра Военной комендатуры. После смотра ребятам проведут обзорную экскурсию по диорамному комплексу Музея Победы, а также залам и основной экспозиции «Подвиг и Победа великого народа». Школьники совершат «путешествие во времени» и окажутся в центре событий Великой Отечественной войны. Приятным бонусом станет обед из полевой кухни Росгвардии.

Смотр строя и песни состоится в рамках XVI Всероссийского сбора воспитанников кадетских корпусов и школ, который проходит в Москве с 26 по 30 марта 2019 года. В программу ежегодного Всероссийского кадетского сбора также входит церемония возложения венков к Вечному Огню и Могиле Неизвестного солдата, торжественное мероприятие на Соборной площади Кремля, комплекс соревнований по военно-прикладным видам спорта на базе учебного центра Министерства обороны России, посещение музеев и театров столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU