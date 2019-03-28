2019-03-28T17:14:19+03:00
Экономика

«Открытие» стал первым банком-партнером корпорации «Енисейская Сибирь»

Стороны подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Красноярского экономического форума
Поделиться:
Изменить размер текста:

В ближайшее время банк начнет анализ различных региональных инвестиционных проектов. Соглашение определяет направления сотрудничества сторон в финансово-кредитной сфере в целях содействия социально-экономическому развитию регионов, входящих в комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь»: Красноярского края, Республики Хакасия и Республики Тыва.

- Наш банк планирует стать одним из ключевых игроков в сфере финансирования региональных проектов в рамках государственно-частного партнерства, и наша стратегия предусматривает активное взаимодействие с региональными и муниципальными властями. Подписание соглашения со столь значимым межрегиональным институтом развития, безусловно, позволит нам еще более эффективно реализовывать наши стратегические планы, – заявил вице-президент, директор департамента управления сетью ПАО Банк «ФК Открытие» Антон Анищенко. – Мы договорились о финансировании текущей и инвестиционной деятельности, а также комплексного банковского обслуживания структур, входящих в корпорацию «Енисейская Сибирь».

По словам Антона Анищенко, банк будет оказывать всестороннюю информационную и консультационную поддержку по вопросам кредитования и банковского сопровождения контрактов, а также рассмотрит возможность сокращения времени на принятие решения о выдаче кредитов для проектов, которые поддерживает корпорация.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Экономика: банки»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За убийство белгородца осужден житель Ингушетии
Жительница Белгородской области незаконно получила 657 270 рублей пособий
Белгород на два дня станет главной волейбольной площадкой электросетевого комплекса страны
Белгородские кадеты пройдут торжественным маршем у стен Музея Победы
Белгородский вуз с деловым визитом посетила делегация Республики Судан
В Белгородском университета пройдет Второй открытый региональный фестиваль по робототехнике «РобоСтарт»
В Белгородской области последний звонок для выпускников школ прозвучит 23 мая
В Белгородской области c 5 апреля открывается охота на пернатую дичь
В Белгороде намерены осчастливить всех собак
Белгородские приставы вернули 14 миллионов рублей законному владельцу
Белгородский владелец иномарки оплатил 140 штрафов ГИБДД после вмешательства судебных приставов
Белгородец обвиняется в незаконной продаже холодного оружия
Белгородца подозревают в краже сотового телефона
Портфель кредитов физическим лицам Сбербанка по итогам 2018 года превысил 6 трлн. рублей
Танцоры из Шебекино победили на XXXIV Международном фестивале-конкурсе
Белгородская дзюдоистка стала третьей на Кубке Европы
Белгородцы смогут летать на отдых за границу по внутренним паспортам
В Белгороде новый мэр вышел принимать присягу под музыку из «Звездных войн»
В Белгороде полицейские нашли украденный из досугового центра баян
Под Белгородом насмерть разбился 56-летний водитель «Лады Гранты»
В Белгороде на перекрестке столкнулись легковой автомобиль и «скорая»
Белгородец получил 1 год исправительных работ за оскорбление полицейского