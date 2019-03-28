«Открытие» стал первым банком-партнером корпорации «Енисейская Сибирь»

СЕГОДНЯ 17:14 2019-03-28T17:14:19+03:00

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В ближайшее время банк начнет анализ различных региональных инвестиционных проектов. Соглашение определяет направления сотрудничества сторон в финансово-кредитной сфере в целях содействия социально-экономическому развитию регионов, входящих в комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь»: Красноярского края, Республики Хакасия и Республики Тыва.

- Наш банк планирует стать одним из ключевых игроков в сфере финансирования региональных проектов в рамках государственно-частного партнерства, и наша стратегия предусматривает активное взаимодействие с региональными и муниципальными властями. Подписание соглашения со столь значимым межрегиональным институтом развития, безусловно, позволит нам еще более эффективно реализовывать наши стратегические планы, – заявил вице-президент, директор департамента управления сетью ПАО Банк «ФК Открытие» Антон Анищенко. – Мы договорились о финансировании текущей и инвестиционной деятельности, а также комплексного банковского обслуживания структур, входящих в корпорацию «Енисейская Сибирь».

По словам Антона Анищенко, банк будет оказывать всестороннюю информационную и консультационную поддержку по вопросам кредитования и банковского сопровождения контрактов, а также рассмотрит возможность сокращения времени на принятие решения о выдаче кредитов для проектов, которые поддерживает корпорация.

ИСТОЧНИК KP.RU