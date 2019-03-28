Белгородский вуз с деловым визитом посетила делегация Республики Судан

СЕГОДНЯ 16:28 2019-03-28T16:29:06+03:00

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Белгород посетила делегация Республики Судан во главе с советником посольства в Москве Ахмедом Халифа Мохамедали Идрисом. В составе делегации также были ректор университета Мэровэ — доктор Мохаммед Эламин Хамза Эламин Элмахи, и декан факультета национальной науки Камаль Альхадж Альхассейн Абдрахман.

Гости заинтересованы в образовательном обмене с Россией. По словам советника посольства, в советское время уезжали учиться 1 500 студентов. Сейчас они занимают руководящие должности в разных сферах, компаниях и департаментах, так как получили хорошее образование.

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- В прошлом году был заново подписан протокол в сфере образования между Суданом и Россией, — рассказывает Ахмед Халифа Мохамедали Идрис. — У нас есть прямые указания со стороны нашего руководства укреплять эти отношения. Россия даёт нам 30 мест каждый год. Меньше, чем в советское время, но приятно, что это число постоянно растет. Мы заинтересованы в сотрудничестве не только с Москвой, но и с регионами, расширяя количество мест.

Суданцы рассказали и о своем молодом, но значимом вузе — Первом технологическом университете Мэровэ на встрече с директорами институтов и заведующими кафедрами БГТУ им. В.Г. Шухова. В рамках визита было подписано соглашение о сотрудничестве между университетом Мэровэ и опорным вузом Белгородской области. Делегация также пригласила «Технолог» к себе на крупный форум.

ИСТОЧНИК KP.RU