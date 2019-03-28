СЕГОДНЯ 14:24 2019-03-28T14:24:24+03:00

В Белгородском университета пройдет Второй открытый региональный фестиваль по робототехнике «РобоСтарт». Фото: "КП" Архив

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6 апреля в Белгородском государственном университете пройдет Второй открытый региональный фестиваль по робототехнике «РобоСтарт». Инициатором проведения фестиваля выступил институт инженерных и цифровых технологий НИУ «БелГУ». Участниками фестиваля станут учащиеся школ, учреждений СПО и ДПО Белгородской области, а также других и регионов России.

Участники будут состязаться в различных видах соревнований. В программе фестиваля: ралли по коридору, траектория с инверсией, большое путешествие, Сумо 25x25 (категория Lego) и Сумо 25x25 (категория Open), футбол роботов, пилотирование в кубе, 3D-моделирование, конкурс проектных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU