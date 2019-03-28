2019-03-28T12:57:00+03:00
Общество

В Белгородской области последний звонок для выпускников школ прозвучит 23 мая

14 805 школьников в этот день окончат 9 класс и 5 937 – станут выпускниками 11 классов
Ирина ТАРАСОВА
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Фото с сайта департамента образования Белгородской области.Фото с сайта департамента образования Белгородской области.
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Праздник «Последнего звонка» в Белгородском регионе пройдет в этом году 23 мая. Состоятся торжественные мероприятия по этому поводу, и для выпускников по давней традиции прозвучит последний звонок. 14 805 юных белгородцев в этот день окончат 9 класс и 5 937 школьников станут выпускниками 11 классов. Им будут вручены аттестаты о получении среднего (полного) общего образования.

В региональном департаменте образования также рассказали, что 21 июня в школах Белгородской области пройдут выпускные вечера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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