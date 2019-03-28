СЕГОДНЯ 11:25 2019-03-28T11:25:15+03:00

В Белгородской области c 5 апреля открывается охота на пернатую дичь. Фото пресс-службы Управления лесного и охотничьего хозяйства Белгородской области.

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С 5 апреля 2019 года в Белгородской области открывается весенняя охота на пернатую дичь, которая продлится 10 дней – по 14 апреля 2019 года. Сроки охоты определены в соответствии с Постановлением Правительства Белгородской области от 25 марта 2019 года №119-пп «О введении ограничений во время весенней охоты на пернатую дичь в 2019 году».

Напомним, добыча дикого гуся производиться из укрытия с профилями, чучелами, с манком (за исключением электронных устройств), с использованием манных птиц. Охота разрешена в течение всего светового дня не ближе 1 километра от водоемов.

Селезней и уток добывают из искусственного укрытия (шалаш, скрадок) с подсадной уткой. При использовании подсадных уток допускается применение чучел, манков (за исключением электронных устройств).

В Управлении лесного и охотничьего хозяйства Белгородской области напоминают, что для получения разрешения на добычу, охотники должны обратиться к районным охотинспекторам управления лесного и охотничьего хозяйства Белгородской области по месту регистрации граждан.

Список адресов районных охотинспекторов можно уточнить в отделе учета, анализа и надзора за объектами животного мира и средой их обитания по телефону 8(4722)24-77-02.

Выдача разрешений осуществляется по вторникам и пятницам с 10:00 до 17:00 (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00). С 1 апреля 2019 года разрешения будут выдаваться ежедневно с 10:00 до 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU