В Белгороде намерены осчастливить всех собак

СЕГОДНЯ 10:19 2019-03-28T10:19:18+03:00

Изменить размер текста: A A

На Народном бульваре в Белгороде состоится благотворительная акция «День счастливой собаки», в рамках которой все неравнодушные горожане могут принести подарки для бездомных четвероногих друзей.

Сбор нужных вещей и еды для собак будет проходить на площадке за остановкой «Стадион» с 11:00 до 14:00. Волонтеры просят обратить внимание горожан на то, что в первую очередь животные нуждаются в еде. Так что смело приносите крупы, консервы, сухой корм. Также есть необходимость в медицинских препаратах от клещей, блох, глистов, а также нужны поводки, ошейники, пеленки, одеяла. Вещи могут быть не новыми.

Для того, чтобы ознакомиться с полным перечнем необходимых вещей, можно зайти на страницу группы «Пойдём домой!» в «Вконтакте».

Отметим, что во время проведения «Дня счастливой собаки» ходе устроители акции расскажут, где можно обзавестись четвероногим любимцем, а также объяснят, как можно стать волонтером.

ИСТОЧНИК KP.RU