2019-03-28T09:26:19+03:00
Общество

Белгородские приставы вернули 14 миллионов рублей законному владельцу

Счета жителя Уразово были арестованы, деньги возвращены фирме
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.
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В Валуйском отделе судебных приставов УФССП России по Белгородской области окончено исполнительной производство о взыскании задолженности на сумму 14 миллионов рублей. При рассмотрении гражданского дела стало известно, что житель Уразово Валуйского района необоснованно перечислил денежные средства, принадлежащие фирме, на расчетные счета, открытые на свое имя. Валуйский районный суд постановил взыскать эти незаконно присвоенные денежные средства их законному владельцу.

Но в установленный срок должник добровольно задолженность не оплатил, судебный пристав-исполнитель применил различные меры принудительного исполнения. Кроме этого, ограничил неплательщика в праве на выезд за пределы Российской Федерации.

В результате сумма была взыскана в полном объеме и передана изыскателю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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