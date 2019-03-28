Белгородские приставы вернули 14 миллионов рублей законному владельцу

СЕГОДНЯ 09:26 2019-03-28T09:26:19+03:00

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В Валуйском отделе судебных приставов УФССП России по Белгородской области окончено исполнительной производство о взыскании задолженности на сумму 14 миллионов рублей. При рассмотрении гражданского дела стало известно, что житель Уразово Валуйского района необоснованно перечислил денежные средства, принадлежащие фирме, на расчетные счета, открытые на свое имя. Валуйский районный суд постановил взыскать эти незаконно присвоенные денежные средства их законному владельцу.

Но в установленный срок должник добровольно задолженность не оплатил, судебный пристав-исполнитель применил различные меры принудительного исполнения. Кроме этого, ограничил неплательщика в праве на выезд за пределы Российской Федерации.

В результате сумма была взыскана в полном объеме и передана изыскателю.

ИСТОЧНИК KP.RU