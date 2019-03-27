Белгородский владелец иномарки оплатил 140 штрафов ГИБДД после вмешательства судебных приставов
В Белгородской области владелец KIA Rio оплатил 140 штрафов ГИБДД. При этом задолженность по штрафам составила 167 тысяч рублей. Также пришлось оплатить исполнительский сбор в размере 80 тысяч рублей.
140 административных правонарушений жителю Вейделевского района были назначены по ч. 2 статьи 12.9. КоАП РФ «Превышение установленной скорости движения», ч. 2 статьи 12.37. КоАП РФ «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», ч. 3 статьи 12.14. КоАП РФ «Нарушение правил маневрирования» и целому ряду других.
Но у установленный добровольный срок задолженность по 140 исполнительным производствам оплачена не была.
ИСТОЧНИК KP.RU