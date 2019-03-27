Белгородец обвиняется в незаконной продаже холодного оружия

СЕГОДНЯ 15:15 2019-03-27T15:15:54+03:00

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Старооскольский городской суд Белгородской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя Старого Оскола. Мужчина пытался продать охотничий нож в здании староосколького железнодорожного вокзала.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.222 УК РФ (незаконный сбыт холодного оружия).

Суд установил, что в январе 2019 года староосколец решил продать охотничий нож, относящийся к коротко-клинковому колюще-режущему холодному оружию. Он разместил объявление о продаже ножа на одном из сайтов в сети Интернет.

В конце января 2019 года злоумышленника задержали сотрудники транспортной полиции во время продажи оружия в здании железнодорожного вокзала Старого Оскола.

Обвинение в суде поддерживал представитель Белгородской транспортной прокуратуры. Суд с учетом смягчающих обстоятельств, признанных исключительными, назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU