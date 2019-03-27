Белгородца подозревают в краже сотового телефона

СЕГОДНЯ 14:57 2019-03-27T14:57:12+03:00

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О краже мобильного телефона в полицию заявила 40-летняя белгородка. По предварительным данным, подозреваемый с приятелем заглянули в зоомагазин. И пока друг любовался аквариумами, злоумышленник приметил на столе у продавца мобильник. Не долго думая, мужчина взял телефон и вышел из магазина.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 31-летний житель Белгорода. Мужчина ранее уже привлекался за имущественные преступления. А телефон, якобы, «взял» для личного пользования.

Теперь в отношении белгородца возбуждено уголовное дело за кражу. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU