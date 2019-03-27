2019-03-27T10:24:12+03:00
Общество

Танцоры из Шебекино победили на XXXIV Международном фестивале-конкурсе

Международный фестиваль проходил с 23 по 26 марта в Казани
Ирина ТАРАСОВА
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Танцоры из Шебекино победили на XXXIV Международном фестивале-конкурсе.Танцоры из Шебекино победили на XXXIV Международном фестивале-конкурсе.
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«Народный самодеятельный коллектив» эстрадный балет «Эдельвейс» из Шебекинского модельного Дворца культуры успешно выступили на XXXIV Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Слияние культур».

Из Казани, где проходил фестиваль, танцевальный коллектив привез награды, завоевав I и II места. Руководитель Галина Закиева награждена дипломами «Лучший педагог» и «Лучший балетмейстер-постановщик».

Напомним, что коллектив «Эдельвейс» был образован в 2006 году. В июне 2011 года хореографическому ансамблю «Эдельвейс» было присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив». В 2014 году это почетное звание коллектив подтвердил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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