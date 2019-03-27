Белгородская дзюдоистка стала третьей на Кубке Европы
В соревнованиях принимали участие более 300 спортсменов из 27 стран
Белгородская дзюдоистка стала третьей на Кубке Европы.
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Дзюдоистка Альбина Челомбитько из Грайворонского района стала третьей на Кубке Европы, победив многих титулованных спортсменов. На соревнованиях по дзюдо, которые проходили в португальском городе Коимбра и на которые съехались более 300 спортсменов из 27 стран мира, Алине досталась бронзовая медаль.
На сайте губернатора и правительства Белгородской области сообщают, что Альбина Челомбитько выступала в весовой категории свыше 78 килограммов. К соревнованиям она готовилась вместе с тренером Александром Черкашиным.
ИСТОЧНИК KP.RU