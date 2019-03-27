2019-03-27T09:39:06+03:00
Общество

Белгородская дзюдоистка стала третьей на Кубке Европы

В соревнованиях принимали участие более 300 спортсменов из 27 стран
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Белгородская дзюдоистка стала третьей на Кубке Европы.Белгородская дзюдоистка стала третьей на Кубке Европы.
Изменить размер текста:

Дзюдоистка Альбина Челомбитько из Грайворонского района стала третьей на Кубке Европы, победив многих титулованных спортсменов. На соревнованиях по дзюдо, которые проходили в португальском городе Коимбра и на которые съехались более 300 спортсменов из 27 стран мира, Алине досталась бронзовая медаль.

На сайте губернатора и правительства Белгородской области сообщают, что Альбина Челомбитько выступала в весовой категории свыше 78 килограммов. К соревнованиям она готовилась вместе с тренером Александром Черкашиным.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Танцоры из Шебекино победили на XXXIV Международном фестивале-конкурсе
Белгородцы смогут летать на отдых за границу по внутренним паспортам
В Белгороде новый мэр вышел принимать присягу под музыку из «Звездных войн»
В Белгороде полицейские нашли украденный из досугового центра баян
Под Белгородом насмерть разбился 56-летний водитель «Лады Гранты»
В Белгороде на перекрестке столкнулись легковой автомобиль и «скорая»
Белгородец получил 1 год исправительных работ за оскорбление полицейского
Белгородский застройщик «кинул» своих клиентов на сумму более 10 миллионов
Чтобы спасти животное, белгородским спасателям пришлось демонтировать часть вентиляционной шахты
В Белгороде откроют две новые остановки городского поезда
Новый продукт «Ростелекома» внесен в реестр отечественного ПО
Белгородский симфонический оркестр отправляется на гастроли
В Белгородской области откроется выставка из коллекции Музея Победы
В Валуйках начальник отдела по вопросам миграции подозревается в покушении на мошенничество
В Белгороде проверят систему оповещения
В Белгородской области вновь ожидается снег
Сотрудники МЧС напомнили белгородцам об ответственности за сжигание сухой травы
Банк «Открытие» предоставит кредит на сумму 21 млрд рублей ООО «УГМК-Холдинг»
20-летнего жителя Белгородской области за связь с несовершеннолетней спасет только брак
Где в Белгороде арендовать автомобиль?
У белгородца арестовали автомобиль за долги
Сборная Белгородской области взяла Кубок по бодибилдингу
Новые правила благоустройства в Белгороде нарушают Закон
Белгородские «особые» дети вместе с фондом "Луч света" побывали в гостях у мотоклуба «Оплот»
В Белгородской области прошли акции в защиту социально-экономических прав граждан
В Белгородской области за год 265 человек заболели туберкулезом
За оскорбление полицейских трое белгородцев предстанут перед судом