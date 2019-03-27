Белгородская дзюдоистка стала третьей на Кубке Европы

СЕГОДНЯ 09:39 2019-03-27T09:39:06+03:00

В соревнованиях принимали участие более 300 спортсменов из 27 стран

Изменить размер текста: A A

Дзюдоистка Альбина Челомбитько из Грайворонского района стала третьей на Кубке Европы, победив многих титулованных спортсменов. На соревнованиях по дзюдо, которые проходили в португальском городе Коимбра и на которые съехались более 300 спортсменов из 27 стран мира, Алине досталась бронзовая медаль.

На сайте губернатора и правительства Белгородской области сообщают, что Альбина Челомбитько выступала в весовой категории свыше 78 килограммов. К соревнованиям она готовилась вместе с тренером Александром Черкашиным.

ИСТОЧНИК KP.RU