В Белгороде полицейские нашли украденный из досугового центра баян

СЕГОДНЯ 17:17 2019-03-26T17:17:03+03:00

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Директор досугового центра в Белгороде обратился в полицию с заявлением о похищении баяна стоимостью около 36 тысяч рублей. Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 57-летний баянист, который с завидной периодичностью выступал на концертах того же центра.

По предварительным данным, накануне горе-музыкант потерял личный инструмент. И чтобы хоть как-то себя утешить и компенсировать потерю, он решил умыкнуть похожий баян в досуговом центре, где иногда музицировал. Похититель проник в гримерку якобы для того, чтобы забрать свои вещи. Прихватив с собой казенный баян, он без зазрения совести прошел мимо вахтера. Мужчина сообщил на проходной, что музыкальный инструмент его.

В настоящее время оперативники изъяли похищенное. В ближайшее время баян будет возвращен законному владельцу.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за мошенничество. Ему грозит до двух лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Белгороду.

ИСТОЧНИК KP.RU