Под Белгородом насмерть разбился 56-летний водитель «Лады Гранты»

СЕГОДНЯ 17:02 2019-03-26T17:02:28+03:00

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Трагедия случилась 26 марта около 10 часов на 21 километре дороги Белгород – Короча – Новый Оскол – Советское. Автомобиль «Лада Гранта» двигался со стороны Корочи в Белгород. 56-летний водитель, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу движения, где автомобиль перевернулся. Мужчина от полученных травм скончался на месте, а пассажиры, 59-летняя женщина и 26-летний мужчина, которые сидели в салоне, доставлены в больницу с повреждениями различной степени тяжести.

Все обстоятельства аварии выясняются, сообщают в региональном управлении ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU