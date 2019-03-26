2019-03-26T14:34:22+03:00
Происшествия

В Белгороде на перекрестке столкнулись легковой автомобиль и «скорая»

В Белгороде на перекрестке столкнулись легковой автомобиль и «скорая»
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде на перекрестке столкнулись легковой автомобиль и «скорая».В Белгороде на перекрестке столкнулись легковой автомобиль и «скорая».
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ДТП с участием легкового автомобиля и скорой помощи произошло в областном центре 26 марта в 10 часов 12 минут. На перекрестке Белгородского проспекта и улицы Белгородского полка столкнулись автомобиль «Понтиак» (под управлением водителя 1973 года рождения) и скорая помощь «Фольксваген Крафтер» (под управлением водителя 1972 года рождения). К счастью, в ДТП никто не пострадал.

Как выяснилось, автомобиль скорой помощи двигался с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. Но при этом столкновения избежать не удалось. Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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