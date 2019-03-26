Белгородец получил 1 год исправительных работ за оскорбление полицейского

СЕГОДНЯ 14:03 2019-03-26T14:03:26+03:00

В доход государства у осужденного будет удержано 15 процентов из заработной платы

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В Алексеевке осужден 37-летний местный житель за оскорбление полицейского. Ближайший год он проведет на исправительных работах. Также из его заработка будет удержано 15 процентов в доход государства.

Следствием и судом было установлено, что днем 14 февраля 2019 года подсудимый, который находился в сильном подпитии на одной из автомоек, на требование полицейского в Алексеевскую ЦРБ для освидетельствования, повел себя неадекватно. В адрес полицейского полетела грубая нецензурная брань и различные оскорбления. Все это происходило в присутствии свидетелей.

ИСТОЧНИК KP.RU