2019-03-26T14:03:26+03:00
Происшествия

Белгородец получил 1 год исправительных работ за оскорбление полицейского

В доход государства у осужденного будет удержано 15 процентов из заработной платы
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Белгородец получил 1 год исправительных работ за оскорбление полицейского.Белгородец получил 1 год исправительных работ за оскорбление полицейского.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В Алексеевке осужден 37-летний местный житель за оскорбление полицейского. Ближайший год он проведет на исправительных работах. Также из его заработка будет удержано 15 процентов в доход государства.

Следствием и судом было установлено, что днем 14 февраля 2019 года подсудимый, который находился в сильном подпитии на одной из автомоек, на требование полицейского в Алексеевскую ЦРБ для освидетельствования, повел себя неадекватно. В адрес полицейского полетела грубая нецензурная брань и различные оскорбления. Все это происходило в присутствии свидетелей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белгороде на перекрестке столкнулись легковой автомобиль и «скорая»
Белгородский застройщик «кинул» своих клиентов на сумму более 10 миллионов
Чтобы спасти животное, белгородским спасателям пришлось демонтировать часть вентиляционной шахты
В Белгороде откроют две новые остановки городского поезда
Новый продукт «Ростелекома» внесен в реестр отечественного ПО
Белгородский симфонический оркестр отправляется на гастроли
В Белгородской области откроется выставка из коллекции Музея Победы
В Валуйках начальник отдела по вопросам миграции подозревается в покушении на мошенничество
В Белгороде проверят систему оповещения
В Белгородской области вновь ожидается снег
Сотрудники МЧС напомнили белгородцам об ответственности за сжигание сухой травы
Банк «Открытие» предоставит кредит на сумму 21 млрд рублей ООО «УГМК-Холдинг»
20-летнего жителя Белгородской области за связь с несовершеннолетней спасет только брак
Где в Белгороде арендовать автомобиль?
У белгородца арестовали автомобиль за долги
Сборная Белгородской области взяла Кубок по бодибилдингу
Новые правила благоустройства в Белгороде нарушают Закон
Белгородские «особые» дети вместе с фондом "Луч света" побывали в гостях у мотоклуба «Оплот»
В Белгородской области прошли акции в защиту социально-экономических прав граждан
В Белгородской области за год 265 человек заболели туберкулезом
За оскорбление полицейских трое белгородцев предстанут перед судом