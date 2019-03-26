2019-03-26T12:13:54+03:00
Общество

Чтобы спасти животное, белгородским спасателям пришлось демонтировать часть вентиляционной шахты

В поселке Разумное спасли кошку, упавшую в вентиляционную шахту
Ирина ТАРАСОВА
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Чтобы спасти животное, белгородским спасателям пришлось демонтировать часть вентиляционной шахты. Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.Чтобы спасти животное, белгородским спасателям пришлось демонтировать часть вентиляционной шахты. Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.
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В Единую дежурно-диспетчерскую службу Белгородского района обратился один из жильцов 5-этажного жилого дома, расположенного на проспекте Ленина в поселке Разумное. Он рассказал, что его кошка, случайно выбежавшая из квартиры, провалилась в вентиляционную шахту. Достать ее оттуда самостоятельно он не смог. Пришлось спасателям доставать животное и помощью молотка и долота.

Отметим, что подобные случаи не входят в компетенцию сотрудников МЧС. Но учитывая, что в этот момент помощь людям не требовалась, спасатели откликнулись на просьбу о помощи.

К месту вызова приехали сотрудники поисково-спасательной службы области. Им пришлось часть вентиляционной шахты демонтировать с помощью молотка и долота. На проведение «спасательной операции» у сотрудников МЧС ушло около получаса. Испуганную кошку достали и передали в руки хозяину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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