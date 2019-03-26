СЕГОДНЯ 13:10 2019-03-26T13:10:21+03:00

Белгородский застройщик «кинул» своих клиентов на сумму более 10 миллионов

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На строительство многоквартирных домов в Белгороде застройщик получил деньги граждан на общую сумму более 10 миллионов рублей. При этом требования действующего законодательства были грубо нарушены. От его действий пострадали, как минимум, 6 граждан.

В ходе разбирательства отдел экономической безопасности и противодействия коррупции установил, что представители строительной организации нарушили интересы участников долевого строительства. В результате дома не были введены в эксплуатацию и граждане, которые заключили договора подряда на участие в капитальном строительстве жилья, не смогли оформить квартиры в собственность.

В региональном управлении МВД сообщают, что в отношении бывшего директора строительной компании возбуждено уголовное дело. Обманщик может получить до пяти лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU