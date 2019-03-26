Новый продукт «Ростелекома» внесен в реестр отечественного ПО

СЕГОДНЯ 10:43 2019-03-26T10:43:27+03:00

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Программный комплекс «РТК Мониторинг», разработанный компанией «Ростелеком», внесен в единый реестр отечественного программного обеспечения (ПО). Согласно документам программному продукту присвоен класс «Системы мониторинга и управления». Выпуск продукта является шагом в сторону импортозамещения программных продуктов, которое входит в перечень стратегических задач «Ростелекома».

Система мониторинга параметров качества услуг «Ростелекома» создана с помощью гибких методов разработки Agile. Это прикладной программный продукт с использованием свободного программного обеспечения и собственных разработок компании. «РТК Мониторинг» позволяет выявлять расхождение между данными в учетных системах и в конфигурации на оборудовании, повышать уровень достоверности отчетов об оказанных услугах, в проактивном режиме реагировать на ухудшение качества услуг, а также оптимизировать их параметры за счет анализа утилизации портов. Переопределение пропускной способности портов позволяет предоставить клиенту более выгодные условия, основываясь на его реальных потребностях.

Оператор связи может оценить качество предоставляемой услуги (IP VPN, интернет), а клиент — удостовериться в факте получения услуги в соответствии с контрактными параметрами SLA. Решение имеет сертификат соответствия в области связи.

ИСТОЧНИК KP.RU