Белгородский симфонический оркестр отправляется на гастроли

СЕГОДНЯ 10:30 2019-03-26T10:33:17+03:00

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Симфонический оркестр Белгородской государственной филармонии, который в этом сезоне отметит свое 25-летие, даст концерты в городах России. В программе сочинения Петра Ильича Чайковского. Начнется симфоническое турне белгородского оркестра 27 марта в Концертном зале имени Чайковского Московской государственной академической филармонии.

Под управлением главного дирижера и заслуженного деятеля искусств России Рашита Нигаматуллина оркестр исполнит торжественный коронационный марш, увертюру-фантазию «Ромео и Джульетта», итальянское каприччио, концерт № 2 для фортепиано с оркестром в авторской редакции. Солировать будет лауреат международных конкурсов Филипп Копачевский.

29 марта в государственной филармонии Костромской области дирижировать программой будет лауреат международного конкурса имени. Светланова Дмитрий Филатов.

Следующей точкой на гастрольной карте белгородцев станет Кинешма. 30 марта в зале драматического театра имени Островского с симфоническим оркестром выступит лауреат международных конкурсов, виолончелист Александр Рамм. С вариациями на тему рококо для виолончели с оркестром 31 марта белгородский оркестр и Александр Рамм продолжат «Всероссийские филармонические сезоны» в городе Коврове.

Завершатся гастроли 1 апреля в Нижнем Новгороде, в родном городе маэстро Рашита Нигаматуллина, который будет дирижировать обновленной программой. Прозвучат сюита из балета «Спартак» Хачатуряна, сюита из балета «Болт» Шостаковича, увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» и итальянское каприччио Чайковского.

ИСТОЧНИК KP.RU