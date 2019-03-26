2019-03-26T10:33:17+03:00
Звезды

Белгородский симфонический оркестр отправляется на гастроли

Симфоническое турне белгородского оркестра начнется 27 марта в концертном зале Московской филармонии
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Фото пресс-службы Белгородской государственно филармонии.Фото пресс-службы Белгородской государственно филармонии.
Изменить размер текста:

Симфонический оркестр Белгородской государственной филармонии, который в этом сезоне отметит свое 25-летие, даст концерты в городах России. В программе сочинения Петра Ильича Чайковского. Начнется симфоническое турне белгородского оркестра 27 марта в Концертном зале имени Чайковского Московской государственной академической филармонии.

Под управлением главного дирижера и заслуженного деятеля искусств России Рашита Нигаматуллина оркестр исполнит торжественный коронационный марш, увертюру-фантазию «Ромео и Джульетта», итальянское каприччио, концерт № 2 для фортепиано с оркестром в авторской редакции. Солировать будет лауреат международных конкурсов Филипп Копачевский.

29 марта в государственной филармонии Костромской области дирижировать программой будет лауреат международного конкурса имени. Светланова Дмитрий Филатов.

Следующей точкой на гастрольной карте белгородцев станет Кинешма. 30 марта в зале драматического театра имени Островского с симфоническим оркестром выступит лауреат международных конкурсов, виолончелист Александр Рамм. С вариациями на тему рококо для виолончели с оркестром 31 марта белгородский оркестр и Александр Рамм продолжат «Всероссийские филармонические сезоны» в городе Коврове.

Завершатся гастроли 1 апреля в Нижнем Новгороде, в родном городе маэстро Рашита Нигаматуллина, который будет дирижировать обновленной программой. Прозвучат сюита из балета «Спартак» Хачатуряна, сюита из балета «Болт» Шостаковича, увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» и итальянское каприччио Чайковского.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белгороде на перекрестке столкнулись легковой автомобиль и «скорая»
Белгородец получил 1 год исправительных работ за оскорбление полицейского
Белгородский застройщик «кинул» своих клиентов на сумму более 10 миллионов
Чтобы спасти животное, белгородским спасателям пришлось демонтировать часть вентиляционной шахты
В Белгороде откроют две новые остановки городского поезда
Новый продукт «Ростелекома» внесен в реестр отечественного ПО
В Белгородской области откроется выставка из коллекции Музея Победы
В Валуйках начальник отдела по вопросам миграции подозревается в покушении на мошенничество
В Белгороде проверят систему оповещения
В Белгородской области вновь ожидается снег
Сотрудники МЧС напомнили белгородцам об ответственности за сжигание сухой травы
Банк «Открытие» предоставит кредит на сумму 21 млрд рублей ООО «УГМК-Холдинг»
20-летнего жителя Белгородской области за связь с несовершеннолетней спасет только брак
Где в Белгороде арендовать автомобиль?
У белгородца арестовали автомобиль за долги
Сборная Белгородской области взяла Кубок по бодибилдингу
Новые правила благоустройства в Белгороде нарушают Закон
Белгородские «особые» дети вместе с фондом "Луч света" побывали в гостях у мотоклуба «Оплот»
В Белгородской области прошли акции в защиту социально-экономических прав граждан
В Белгородской области за год 265 человек заболели туберкулезом
За оскорбление полицейских трое белгородцев предстанут перед судом