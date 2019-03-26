В Белгороде откроют две новые остановки городского поезда

СЕГОДНЯ 11:15 2019-03-26T11:15:39+03:00

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В Белгороде появятся две новые остановочные платформы на маршруте городского поезда, который курсирует между железнодорожным вокзалом и микрорайоном «Новая жизнь». В скором времени городской поезд будет у спорткомплекса Светланы Хоркиной и рынка «Салют».

Как сообщили в пресс-службе Юго-Восточной магистрали, остановочные платформы будут построены на средства областного бюджета. Деньги на строительство также выделят из бюджета ЮВЖД. На платформах будут оборудованы указатели, информационные стенды и ограждения.

Напомним, что первые два рельсовых автобуса вышли на маршрут 23 ноября 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU