В Белгороде откроют две новые остановки городского поезда
Остановочные платформы появятся у спорткомплекса Светланы Хоркиной и рынка «Салют»
В Белгороде откроют две новые остановки городского поезда.Фото: "КП" Архив
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В Белгороде появятся две новые остановочные платформы на маршруте городского поезда, который курсирует между железнодорожным вокзалом и микрорайоном «Новая жизнь». В скором времени городской поезд будет у спорткомплекса Светланы Хоркиной и рынка «Салют».
Как сообщили в пресс-службе Юго-Восточной магистрали, остановочные платформы будут построены на средства областного бюджета. Деньги на строительство также выделят из бюджета ЮВЖД. На платформах будут оборудованы указатели, информационные стенды и ограждения.
Напомним, что первые два рельсовых автобуса вышли на маршрут 23 ноября 2018 года.
ИСТОЧНИК KP.RU