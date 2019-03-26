В Белгородской области откроется выставка из коллекции Музея Победы

СЕГОДНЯ 09:36 2019-03-26T09:36:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Белгородском государственном историко-художественном музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление» сегодня, 26 марта, открывается выставка «Преступления нацизма. Освободительная миссия Красной Армии в Европе» из фондов Музея Победы.

Белгородцы увидят копии фотографий, личных документов, карт, приказов и т.д., рассказывающих о преступлениях нацизма на территории СССР и Европы, военных операциях Красной Армии по освобождении европейских стран, Нюрнбергском процессе.

Открытие выставки приурочено к 75-летию выхода Красной Армии к государственной границе СССР. Материалы были переданы для экспонирования в рамках проекта «Территория Победы».

Выставка будет работать до 23 апреля 2019 года.

Напомним несколько героических страниц истории когда-то большой страны СССР.

26 марта 1944 года войска 2-го Украинского фронта под командованием Маршала Советского Союза Ивана Конева вышли к реке Прут на линию государственной границы СССР и Румынии. Это историческое событие произошло на 1009-й день войны.

Вместе с частями Красной Армии на границу, именно на тот участок, который он охранял до начала войны, вышел 24-й пограничный полк,. 20 июля 1944 года войска 1-го Белорусского фронта западнее города Ковель форсировали Западный Буг и вступили на территорию Польши. Войска Карельского фронта 21 июля 1944 года вышли на советско-финляндскую границу. 17 августа войска 3-го Белорусского фронта достигли границы с Восточной Пруссией, то есть непосредственно с гитлеровской Германией.

К концу 1944 года вся западная государственная граница СССР, существовавшая к началу войны, была восстановлена. С этого момента началась освободительная миссия Красной Армии в Европе. Советские войска освободили 11 государств восточной и центральной Европы, такие как: Польша, Румыния, Венгрия, Чехия, Словакия, Югославия и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU