В Валуйках начальник отдела по вопросам миграции подозревается в покушении на мошенничество

25 Март 18:21 2019-03-25T18:21:53+03:00

По версии следствия, за 200 тысяч рублей полицейский пообещал освободить иностранца от уголовной ответственности

Изменить размер текста: A A

В отношении начальника отдела по вопросам миграции ОМВД по г. Валуйки и Валуйскому району возбуждено уголовное дело. Полицейского подозревают в покушении на мошенничество.

По предварительным данным, руководитель подразделения потребовал с иностранца 200 тысяч рублей за освобождение от уголовной ответственности, якобы грозившей последнему за незаконное пересечение госграницы. При этом, по данным областного Следкома, решение таких вопросов в служебные полномочия подозреваемого не входило. Незаконное вознаграждение полицейскому передал посредник. После получения денег он был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ и оперативно-разыскной части УМВД России по Белгородской области.

На сайте областного главка МВД сообщается, что полицейский уже уволен со службы за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

ИСТОЧНИК KP.RU