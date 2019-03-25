В Белгороде проверят систему оповещения
Плановая комплексная проверка работоспособности систем оповещения пройдет завтра, 26 марта
В Белгороде проверят систему оповещения.
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Завтра, 26 марта, в Белгороде пройдет плановая комплексная ежеквартальная проверка работоспособности систем оповещения. Уличные громкоговорители будут включены в торговом центре «Универмаг «Белгород», а также в центре города – на Соборной площади в период с 14.00 до 15.00.
Спасатели просят белгородцев и гостей города, которые услышат сигналы систем оповещения, сохранять спокойствие, не поддаваться панике и заниматься своими повседневными делами.
По возникающим вопросам звоните в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону «112».
ИСТОЧНИК KP.RU