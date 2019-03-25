2019-03-25T17:43:49+03:00
Общество

В Белгороде проверят систему оповещения

Плановая комплексная проверка работоспособности систем оповещения пройдет завтра, 26 марта
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде проверят систему оповещения.В Белгороде проверят систему оповещения.
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Завтра, 26 марта, в Белгороде пройдет плановая комплексная ежеквартальная проверка работоспособности систем оповещения. Уличные громкоговорители будут включены в торговом центре «Универмаг «Белгород», а также в центре города – на Соборной площади в период с 14.00 до 15.00.

Спасатели просят белгородцев и гостей города, которые услышат сигналы систем оповещения, сохранять спокойствие, не поддаваться панике и заниматься своими повседневными делами.

По возникающим вопросам звоните в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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