В Белгородской области вновь ожидается снег

СЕГОДНЯ 16:06 2019-03-25T16:06:46+03:00

Изменить размер текста: A A

26 марта, согласно прогнозам Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается облачная с прояснениями погода. Возможны осадки в виде мокрого снега. Среднесуточная температура составит всего 4 градуса тепла.

Ночью 26 марта по области местами ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, местами налипание мокрого снега. Ночью синоптики прогнозируют плохую видимость, туман. Ветер ночью будет переменных направлений 4-9 м/с, днем – юго-западный 6-11, утром и днем местами его порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 4-9 градусов тепла.

В областном центре завтра облачно с прояснениями. Ночью небольшие осадки, днем умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер ночью переменных направлений 4-9 м/с, днем юго-западный 6-11, порывы до 15 м/с. Температура ночью составит 0-2 градуса тепла, днем 6-8 градусов тепла. Среднесуточная температура воздуха в Белгороде ожидается в пределах 4 градусов тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует учитывать при планировании маршрутов движения изменения погодных условий. В связи с возможными осадками и порывами ветра рекомендуется не оставлять транспортные средства под большими деревьями, а также вблизи слабо укрепленных, ветхих конструкций, рекламных щитов.

ИСТОЧНИК KP.RU