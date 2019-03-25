Сотрудники МЧС напомнили белгородцам об ответственности за сжигание сухой травы

СЕГОДНЯ 15:24 2019-03-25T15:24:24+03:00

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Сотрудники Главного управления МЧС России по Белгородской области призывают жителей и гостей региона соблюдать требования пожарной безопасности. За разжигание костров, сжигание травы и мусора, сельхозпалы предусмотрены немалые штрафы. Но главное, что все эти действия могут привести к большой беде.

Сотрудники МЧС напомнили, что по сухой траве пламя распространяется со скоростью один метр в секунду. Огонь от разведенного костра может перекинуться на лесные насаждения, садовые домики, жилые дома граждан, иногда возникает угроза функционированию транспортных коммуникаций (автомобильные трассы) и магистральным трубопроводам (газовые и т.п.). Бывают случаи, когда в подобных пожарах погибают и получают травмы люди.

За различные нарушения требований пожарной безопасности, которые в той или иной мере могут явиться следствием или послужить причинами природных (ландшафтных, лесных) пожаров, предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в виде предупреждения или наложения административных штрафов. На граждан – в размере 2 000 - 3 000 рублей; на должностных лиц – 6 000 - 15 000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (ИП) – 20 000 - 30 000 рублей; на юридических лиц – 150 000 - 200 000 рублей.

Отметим, что в условиях особого противопожарного режима (вводимого при необходимости с учетом увеличения рисков) меры административной ответственности усиливаются двукратно и, в соответствии с ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ. Они соответственно составляют: для граждан – в размере 2 000 - 4 000 рублей; для должностных лиц – 15 000 – 30 000 рублей; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (ИП) - 30 000 - 40000 рублей; для юридических лиц – 200 000 – 400 000 рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU