Банк «Открытие» предоставит кредит на сумму 21 млрд рублей ООО «УГМК-Холдинг»

СЕГОДНЯ 14:36 2019-03-25T14:36:06+03:00

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Банк «Открытие» предоставит ООО «УГМК-Холдинг» кредит на сумму 21 миллиард рублей на срок 10 лет. Полученные средства будут направлены на финансирование строительства подземного рудника Группы УГМК на месторождении «Юбилейное».

- Данная сделка стала продолжением успешного сотрудничества банка «Открытие» и холдинга УГМК, начатого в 2018 году, – отметил член правления ПАО Банк "ФК Открытие» Виктор Николаев. - У банка широчайшая продуктовая линейка и глубокая экспертиза в сфере корпоративно-инвестиционного банкинга, что позволяет нам успешно реализовывать значимые инфраструктурные проекты в короткий срок.

- Мы ценим гибкость и профессионализм команды банка «Открытие», которые позволяют структурировать и реализовывать подобные сделки, – прокомментировал генеральный директор ООО «УГМК-Холдинг» Андрей Козицын.

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ИСТОЧНИК KP.RU