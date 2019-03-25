20-летнего жителя Белгородской области за связь с несовершеннолетней спасет только брак
20-летний житель Белгородской области подозревается в совершении преступления по ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста). В результате 15-летняя девочка забеременела. Спасти от ответственности молодого человека может только брак.
В ходе следствия выяснилось, что в ноябре 2018 года подозреваемый вступил в связь с 15-летней девочкой, достоверно зная, что она несовершеннолетняя. Теперь молодой человек может получить до четырех лет лишения свободы.
Но, согласно примечанию к статье 134 УК РФ, если преступление совершено впервые, а подозреваемый вступит в брак с потерпевшей, он может быть освобожден судом от наказания.
Ведется расследование уголовного дела, выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщают в пресс-службе Следственного комитета по Белгородской области.
ИСТОЧНИК KP.RU