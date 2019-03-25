20-летнего жителя Белгородской области за связь с несовершеннолетней спасет только брак

СЕГОДНЯ 13:30 2019-03-25T13:48:25+03:00

20-летний житель Белгородской области будет отвечать за связь с несовершеннолетней. Фото: "КП" Архив

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20-летний житель Белгородской области подозревается в совершении преступления по ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста). В результате 15-летняя девочка забеременела. Спасти от ответственности молодого человека может только брак.

В ходе следствия выяснилось, что в ноябре 2018 года подозреваемый вступил в связь с 15-летней девочкой, достоверно зная, что она несовершеннолетняя. Теперь молодой человек может получить до четырех лет лишения свободы.

Но, согласно примечанию к статье 134 УК РФ, если преступление совершено впервые, а подозреваемый вступит в брак с потерпевшей, он может быть освобожден судом от наказания.

Ведется расследование уголовного дела, выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщают в пресс-службе Следственного комитета по Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU