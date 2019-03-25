Где в Белгороде арендовать автомобиль?

СЕГОДНЯ 12:37 2019-03-25T13:28:08+03:00

Взять в машину с правом выкупа можно в «AVEXAUTO»

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Компания «АВЭКС АВТО» 7 лет предоставляет автомобили в аренду, для проката и с правом выкупа. На рынке транспортных услуг компания занимает лидирующие позиции и входит в 20-ку лучших компаний. Принцип «AVEXAUTO» - индивидуальный подход к каждому клиенту и заказчикам.

Компания работает в ЦФО, успешно открыто региональное представительство в Белгороде.

Компания работает под девизом: «Качественные АВТО в AVEXAUTO»

«Предоставляя услуги автомобиля под выкуп, аренду, а также под такси мы высоко подняли уровень качества, поэтому к нам возвращаются клиенты и приводят с собой знакомых друзей, которые приводят родственников и коллег. Это показатель нашей работы!», - отметил менеджер компании Алексей Петров.

Преимущества сотрудничества с «AVEXAUTO»:

- ВЫКУП с первого дня аренды;

- Авто на ГАЗЕ;

- МИНИМАЛЬНЫЙ залог;

- Поддержка на дороге 24/7;

- АКЦИИ и ПОДАРКИ

Ждем вас по адресу:

г. Белгород, ул. Магистральная 2а.

Звоните нам по телефону:

8 900 300 10 12

Заходите на сайт:

www.avex.su

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Подробности об организаторе, о правилах проведения акции, количестве призов или подарков, сроках, месте и порядке их получения по тел. 8 900 300 10 12

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ИСТОЧНИК KP.RU