Где в Белгороде арендовать автомобиль?
Компания «АВЭКС АВТО» 7 лет предоставляет автомобили в аренду, для проката и с правом выкупа. На рынке транспортных услуг компания занимает лидирующие позиции и входит в 20-ку лучших компаний. Принцип «AVEXAUTO» - индивидуальный подход к каждому клиенту и заказчикам.
Компания работает в ЦФО, успешно открыто региональное представительство в Белгороде.
Компания работает под девизом: «Качественные АВТО в AVEXAUTO»
«Предоставляя услуги автомобиля под выкуп, аренду, а также под такси мы высоко подняли уровень качества, поэтому к нам возвращаются клиенты и приводят с собой знакомых друзей, которые приводят родственников и коллег. Это показатель нашей работы!», - отметил менеджер компании Алексей Петров.
Преимущества сотрудничества с «AVEXAUTO»:
- ВЫКУП с первого дня аренды;
- Авто на ГАЗЕ;
- МИНИМАЛЬНЫЙ залог;
- Поддержка на дороге 24/7;
- АКЦИИ и ПОДАРКИ
Ждем вас по адресу:
г. Белгород, ул. Магистральная 2а.
Звоните нам по телефону:
8 900 300 10 12
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