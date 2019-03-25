У белгородца арестовали автомобиль за долги

СЕГОДНЯ 12:08 2019-03-25T12:08:31+03:00

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На исполнении в Яковлевском районном отделе судебных приставов по Белгородской области находится дело о взыскании задолженности кредитной организации на сумму 239 тысяч рублей. Так как задолженность добровольно и в установленные сроки была не оплачена, судебный пристав-исполнитель применил меры принудительного исполнения. Они включают арест автомобиля «BMW 745» должника.

Должнику было вручено требование о предоставлении автотранспорта для составления акта описи и ареста. Но он это требование проигнорировал. Тогда судебный пристав-исполнитель принял решение о розыске автомобиля «BMW». Автотранспорт нашли, наложили арест и поместили на специализированную стоянку.

Теперь, если должник в течение 10 дней не погасит задолженность, после прохождения процедуры оценки автотранспорт выставят на торги.

ИСТОЧНИК KP.RU