Сборная Белгородской области взяла Кубок по бодибилдингу

СЕГОДНЯ 10:31 2019-03-25T10:35:59+03:00

На соревнования, которые проходили в Курске, подали заявки спортсмены 7 стран

Изменить размер текста: A A

Сборная Белгородской области заняла 1-е общекомандное место на Кубке Курской области по бодибилдингу, бодифитнесу и фитнес-бикини. Всего в соревнованиях приняли участие спортсмены из 7 стран.

Заявки на участие в ежегодном Международном спортивном фестивале «АНТИГРАВИТАЦИЯ-10» поступили от 231 спортсмена. Соревнования проходили 23 марта в Курске в концертном зале ТРК «МегаГРИНН». В них приняли участие спортсмены из Иордании, Камеруна, Украины, Беларуси, Эквадора, Ирака и России.

Отметим, что 30 марта в ЦМИ пройдет Открытый кубок Старого Оскола в тех же номинациях.

ИСТОЧНИК KP.RU