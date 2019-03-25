2019-03-25T10:35:59+03:00
Спорт

Сборная Белгородской области взяла Кубок по бодибилдингу

На соревнования, которые проходили в Курске, подали заявки спортсмены 7 стран
Ирина ТАРАСОВА
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Сборная Белгородской области взяла Кубок по бодибилдингу. Фото из открытых источников.Сборная Белгородской области взяла Кубок по бодибилдингу. Фото из открытых источников.
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Сборная Белгородской области заняла 1-е общекомандное место на Кубке Курской области по бодибилдингу, бодифитнесу и фитнес-бикини. Всего в соревнованиях приняли участие спортсмены из 7 стран.

Заявки на участие в ежегодном Международном спортивном фестивале «АНТИГРАВИТАЦИЯ-10» поступили от 231 спортсмена. Соревнования проходили 23 марта в Курске в концертном зале ТРК «МегаГРИНН». В них приняли участие спортсмены из Иордании, Камеруна, Украины, Беларуси, Эквадора, Ирака и России.

Отметим, что 30 марта в ЦМИ пройдет Открытый кубок Старого Оскола в тех же номинациях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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