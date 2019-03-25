Новые правила благоустройства в Белгороде нарушают Закон

СЕГОДНЯ 09:37 2019-03-25T09:37:58+03:00

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В городской совет направлен протест прокуратуры Белгорода на решение об утверждении новых правил благоустройства, которое были приняли 29 января. На ближайшей сессии горсовета, согласно требованиям прокурора Белгорода Владимира Пустовалова требует должен быть рассмотрен этот вопрос. Соответственно должен быть приведен в соответствие с требованиями федерального законодательства и спорный раздел 13 Правил благоустройства.

В прокуратуре считают, что глава 13 Правил благоустройства городского округа «Город Белгород» противоречит требованиям законодательства Российской Федерации.

Согласно статьям 40, 41 и 42 Земельного кодекса, использовать земельные участки могут только их владельцы и арендаторы. Они обязаны соблюдать требования градостроительных регламентов, правил, нормативов. Участки, принадлежащие городским и сельским поселениям, находятся в муниципальной собственности. Распоряжаются ими, согласно статье 125 Земельного кодекса, органы местного самоуправления.

Также вынесено решение в отношении многоквартирных домов. Согласно п.15 Правил содержания общего имущества в состав услуг и работ не входит уборка участков, не входящих в состав общего имущества владельцев квартир.

В связи с вышеизложенным, мэрия Белгорода незаконно принуждает горожан участвовать в наведении порядка на участках, которые находятся в собственности города.

Отметим, что федеральный закон №131 требует, чтобы правовые акты на местах не противоречили Конституции и другим законам и нормативным актам России. При этом федеральное законодательство предусматривает участие собственников зданий, строений и участков в их благоустройстве. Но как именно участвовать, законодатель не установил.

Пункт 13.1 Правил благоустройства Белгорода устанавливает обязанность собственников зданий, строений и участков наводить порядок на прилегающей территории. На это нужны дополнительные финансовые затраты.

В прокуратуре считают, что обязывать собственников благоустраивать прилегающие к их собственности участки можно только на основании федерального закона или договора. Белгородский городской Совет здесь превысил свои полномочия.

В протесте прокуратуры указано, что, если решение местных депутатов можно толковать неоднозначно, оно признается не действующим по постановлению Пленума Верховного Суда РФ №50.

Напомним, что ряд депутатов протестовали против принятия новых правил благоустройства.

ИСТОЧНИК KP.RU