2019-03-24T20:46:16+03:00
Общество

Белгородские «особые» дети вместе с фондом "Луч света" побывали в гостях у мотоклуба «Оплот»

Сверкающих хромом и никелем красавцы-мотоциклы можно было потрогать руками, посидеть за рулем и сделать фото на память
Ирина ТАРАСОВА
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Фото на память о встрече.Фото на память о встрече.Фото: Ирина ТАРАСОВА
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24 марта 50 «особых» детей Белгорода вместе со своими родителями, сверстниками и членами благотворительного фонда "Луч света" побывали в гостях у суровых парней – членов мотоклуба «Оплот». Что здесь он нашел новых надежных друзей, рассказал 8-летний Саша, сидя за рулем красавца-мотоцикла. Восторгу мальчишки, а также всем тем, кто пришел в этот день на встречу, не было предела. Еще бы! Сверкающую хромом и никелем яркую мототехнику, которая выстроились специально для встречи с детьми, разрешали и потрогать, и посидеть за рулем, и сфотографироваться на память. И даже если кто-то не решался сесть за руль сам, на помощь приходили взрослые.

А еще можно было постучать в барабаны, потрогать струны электрогитары. К небольшой импровизированной концертной площадке выстроилась даже небольшая очередь из желающих почувствовать себя настоящим рок-музыкантом. Были и угощения (позаботились хозяева), и игры, И танцы, и даже обнимашки.

Обнимашки. Фото: Ирина ТАРАСОВА

Обнимашки.Фото: Ирина ТАРАСОВА

Председатель благотворительного фонда «Луч Света» Наталья Смолянина отметила:

- Основная цель нашего мероприятия – помочь «особым» детям социализироваться через общение со сверстниками и взрослыми, показать им окружающий мир и окружающих их людей. Такие встречи не менее важны также и для взрослых. Ведь наши «особые» дети нуждаются в особом внимании.

Оказалось, что суровые парни из мотоклуба чрезвычайно отзывчивы и готовы помогать детям-инвалидам. И обещают, что очень скоро у них появится спортивная секция для «особых» детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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