СЕГОДНЯ 14:48 2019-03-24T14:53:24+03:00

В выходные в крупных городах и районах Белгородской области прошли массовые и одиночные пикеты коммунистов

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В выходные в крупных городах и районах Белгородской области прошли массовые и одиночные пикеты коммунистов и комсомольцев в защиту социально-экономических прав граждан. Они привлекли внимание и получили широкую поддержку жителей области.

Так, к примеру, в Старом Осколе жители становились в один ряд с митингующими, проявляя свою солидарность. Состоялся массовый пикет и в Губкине, несмотря на неодобрение со стороны властей. В Яковлевском районе в городе Строитель коммунисты провели 4 массовых пикета, прошли пикеты и 4 в селах района. В областном центре состоялись 2 массовых и 12 одиночных пикетов. В центре города Шебекино так же прошел массовый пикет, коммунисты вышли с требованием отменить пенсионную реформу, снизить тариф за вывоз ТКО, а вместо «Ельцин центров» строить школы.

В Белгородской области прошли акции в защиту социально-экономических прав граждан.Фото: Ирина ТАРАСОВА

Массовые пикеты прошли в Вейделевском, Волоконовском, Борисовском районах, в центре города Алексеевка.

Одиночные пикеты и массовый пикет провели в Валуйках. Коммунисты Валуек отмечают, что во время проведения пикета к ним подходило немало жителей, выражая свою поддержку митингующим.

ИСТОЧНИК KP.RU