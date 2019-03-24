В Белгородской области за год 265 человек заболели туберкулезом

СЕГОДНЯ 12:09 2019-03-24T12:09:55+03:00

В Белгородской области за год 4 детей заболели туберкулезом. Фото: "КП" Архив

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В Белгородской области всего за 2018 год зарегистрировано 265 заболевших туберкулезом. Четверо среди заболевших – дети, сообщают в пресс-службе управления Роспотребнадзора Белгородской области.

Если провести сравнительный анализ с прошлым, 2017 годом, то уровень заболеваемости опасным вирусом уменьшился на 12,7 процента. При этом, отмечают специалисты, уменьшается и количество заболевших заразными формами туберкулеза.

Отметим, что эксперты настоятельно советуют в детском возрасте обязательно делать Манту. В 77 процентах случаев эта проба позволяет выявить туберкулез.

ИСТОЧНИК KP.RU