В Белгородской области за год 265 человек заболели туберкулезом
Среди заболевших случаи заболевания туберкулезом зарегистрированы у 4 детей
В Белгородской области за год 4 детей заболели туберкулезом.Фото: "КП" Архив
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В Белгородской области всего за 2018 год зарегистрировано 265 заболевших туберкулезом. Четверо среди заболевших – дети, сообщают в пресс-службе управления Роспотребнадзора Белгородской области.
Если провести сравнительный анализ с прошлым, 2017 годом, то уровень заболеваемости опасным вирусом уменьшился на 12,7 процента. При этом, отмечают специалисты, уменьшается и количество заболевших заразными формами туберкулеза.
Отметим, что эксперты настоятельно советуют в детском возрасте обязательно делать Манту. В 77 процентах случаев эта проба позволяет выявить туберкулез.
ИСТОЧНИК KP.RU