2019-03-23T13:30:42+03:00
Общество

За оскорбление полицейских трое белгородцев предстанут перед судом

Следственный комитет области ведет расследование по фактам оскорбления представителей Закона
Ирина ТАРАСОВА
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За оскорбление полицейских трое белгородцев предстанут перед судом.За оскорбление полицейских трое белгородцев предстанут перед судом.Фото: "КП" Архив
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В отношении троих белгородцев, которые оскорбили полицейских, в Следственном комитете Белгородской области возбуждены уголовные дела. Все трое предстанут перед судом.

Так, 22 февраля 31-летний белгородец находился в нетрезвом состоянии в общественном месте. Полицейский попытался усадить его в автомобиль, чтобы отвезти на освидетельствование, но в ответ тот стал оскорблять представителя Закона. 26 февраля 29-летний белгородец, также находящийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес удар по лицу полицейского в опорном пункте в Белгороде. В отношении обоих белгородцев заведено уголовное дело.

Расследование в отношении 45-летнего жителя села Майорщина Новооскольского района, который 25 декабря 2018 года в состоянии опьянения дважды ударил полицейского закончено. Его дело в марте нынешнего года передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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