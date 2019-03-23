За оскорбление полицейских трое белгородцев предстанут перед судом
В отношении троих белгородцев, которые оскорбили полицейских, в Следственном комитете Белгородской области возбуждены уголовные дела. Все трое предстанут перед судом.
Так, 22 февраля 31-летний белгородец находился в нетрезвом состоянии в общественном месте. Полицейский попытался усадить его в автомобиль, чтобы отвезти на освидетельствование, но в ответ тот стал оскорблять представителя Закона. 26 февраля 29-летний белгородец, также находящийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес удар по лицу полицейского в опорном пункте в Белгороде. В отношении обоих белгородцев заведено уголовное дело.
Расследование в отношении 45-летнего жителя села Майорщина Новооскольского района, который 25 декабря 2018 года в состоянии опьянения дважды ударил полицейского закончено. Его дело в марте нынешнего года передано в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU